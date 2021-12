Avalie o post

Passageiros da ITA registraram boletim de ocorrência na Polícia Federal após a companhia suspender os voos na sexta-feira (17)

São Paulo – Com a justificativa de que parou para uma reestruturação interna, a Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) suspendeu na sexta-feira (17) todas suas operações. Segundo a empresa, suspensão ocorreu por iniciativa própria e que a decisão foi tomada por necessidade de ajustes operacionais. Nos últimos meses a companhia estava atrasando os salários de seus colaboradores, além de cancelar e atrasar os voos.

Ainda na sexta-feira, os passageiros da ITA registraram um boletim de ocorrência (BO) na Polícia Federal (PF) contra a empresa no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O grupo disse que não recebeu nenhuma assistência da ITA e que nenhum funcionário da empresa estava nos guichês de atendimento.

A ITA Transportes Aéreos começou a operar no final de junho deste ano e atendia 14 destinos. Com promessa de voltar a operar, sem data definida, a companhia teve seu Certificado de Operador Aéreo (COA) suspenso logo após anunciar a suspensão de sua operações.

Pelas regras da Resolução 400 de 2016 Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), a companhia aérea é obrigada a prestar assistência aos passageiros quando o voo sofrer atraso ou for cancelado. A empresa aérea ainda é obrigada, por exemplo, a fornecer alimentação e hospedagem, além do transporte a todos os clientes afetados. Até agora nada disso foi feito.

Segundo a ITA Transportes Aéreos, a prioridade para reacomodação em voos de outras companhias tem sido para passageiros que já estão fora de sua cidade de domicílio e precisam retornar para casa. A ITA informa que está contando com o apoio de outras companhias para atender os passageiros afetados.

O Grupo Itapemirim informa que tem trabalhado arduamente em conjunto com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para mitigar os efeitos causados aos passageiros pela suspensão temporária de suas operações. A ITA tem contado com o apoio das demais companhias aéreas para a reacomodação de passageiros impactados.

A prioridade para reacomodação em voos de outras companhias tem sido para passageiros que já estão fora de sua cidade de domicílio e precisam retornar para casa. Os demais passageiros com viagens de ida e volta, que se encontram em sua cidade de domicílio, serão atendidos prioritariamente com reembolso total dos valores pagos.

A companhia orienta os passageiros com viagens programadas a partir de hoje que não tentem realizar check-in online e não compareçam aos aeroportos antes de contatar a empresa aérea. Todos os passageiros devem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou diretamente com sua agência de viagem.

Mais uma vez, lamentamos os transtornos causados. A ITA reafirma seu compromisso de prestar toda assistência aos passageiros, conforme prevê a resolução 400 da ANAC. A companhia trabalha neste momento em sua reestruturação para a retomada de suas operações o mais breve possível.

