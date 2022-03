Avalie o post

A administração do Porto de Manaus foi questionada pelo deputado Sinésio Campos do PT Amazonas quanto aos valores cobrados para pedestres e veículos. A denúncia de abuso na cobrança ocorreu durante sessão plenária nessa semana. O parlamentar mostrou um vídeo com a tabela dos preços praticados pela empresa que administra o estacionamento do porto de Manaus. O valor para um carro de passeio, por exemplo, é de R$ 40.

No Amazonas, a locomoção entre a maioria do municípios e a capital ocorre por meio do transporte hidroviário. De acordo com a Arsepam – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas – passam pelo porto de Manaus aproximadamente dois milhões de passageiros por ano. Outra reclamação feita pelo parlamentar está ligada as formas de pagamento, já que a administração só aceita dinheiro em espécie.

O pronunciamento de Sinésio ganhou apoio do presidente da Casa Legislativa, Roberto cidade do PV, do deputado João Luiz do Republicanos, Adjuto Afonso do PDT e Belarmino Lins do PP. O vice-presidente da Aleam, Carlinhos Bessa do PV, também se juntou aos parlamentares e relatou que até mesmo carros oficiais tem que pagar o valor de entrada.

O chefe do parlamento estadual, Roberto Cidade, destacou que a Aleam aprovou, no ano passado, a Lei que regulamenta o transporte hidroviário no Amazonas, que entre as atribuições, define a prática de cobranças nos portos. Ele propôs que o responsável pelo Roadway seja convocado para explicar a tabela de preços e que a concessão do Porto de Manaus seja analisada.

Sinésio Campos apresentou requerimento para realização de uma audiência pública sobre a situação, com a presença da Arserpam, a concessionária do serviço, a Defensoria Pública e o Procon.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a administração do Porto de Manaus mas até o fechamento da matéria não tivemos as ligações atendidas.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Divulgação/ Porto de Manaus



