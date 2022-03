Avalie o post

Raimundo Batista Gomes, 88, está trajando blusa azul e short preto

Manaus – Raimundo Batista Gomes, 88, desapareceu por volta das 7h00 desta quinta-feira (17) na área de mata da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em Manaus. O idoso saia todas às manhãs para caminhar na Rua Catulo da Paixão, Conj. Nova República, zona centro-sul de Manaus.

(Foto: Reprodução)

Segundo os familiares, durante suas caminhadas, o idoso entrava na mata que dá acesso à Universidade Federal para pegar tucumã. O idoso está trajando blusa azul e short preto.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

