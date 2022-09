O papa Francisco denunciou nesta quarta-feira (21) as "monstruosidades" e os "cadáveres torturados" na Ucrânia, onde está atualmente seu representante, o cardeal Konrad Krajewski.

"Gostaria de falar da situação terrível da Ucrânia, martirizada. O cardeal Krajewski viajou para lá pela quarta vez, está ajudando na região de Odessa (sul) e em seus arredores", declarou o pontífice após a audiência geral.

"Me falou sobre a dor do povo, a barbárie, as monstruosidades, os cadáveres torturados encontrados"< disse Francisco.

O governo ucraniano anunciou na semana passada a descoberta de centenas de sepulturas em uma floresta perto da cidade de Izium (leste), recentemente retomada pelas forças de Kiev do exército russo, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mencionou "novas provas de tortura" em Izium, onde "o processo de exumação prossegue".

A Rússia negou as acusações. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, as chamou de "mentiras" na segunda-feira.

O papa Francisco tenta estabelecer um equilíbrio delicado entre a condenação de uma guerra "cruel" e a manutenção do diálogo com Moscou.

