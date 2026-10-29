Palmeiras e Santos empataram sem gols nesta quarta-feira (28), na Vila Belmiro, em jogo da 32ª rodada do Brasileirão que pode ter dificultado a briga dos palmeirenses pelo título. O time santista foi melhor durante a maior parte da partida, mas viu o rival da capital melhorar na reta final do segundo tempo e viveu momentos de tensão até o apito final.

Como não conseguiu o gol mesmo quando estava melhor, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 70 pontos, no momento empatado com o Flamengo, que joga com o Vasco em São Januário, às 20 horas desta quinta-feira, e terá a chance de abrir três pontos de vantagem na liderança se vencer o rival. Os rubro-negros estão à frente porque possuem 21 vitórias contra 20 do clube alviverde.

Mais uma vez, o time do litoral paulista foi a campo em um clássico sem Neymar, desta vez suspenso por ter sido expulso no empate por 1 a 1 com o Bahia. Desde que voltou ao clube que o revelou, o atacante de 34 anos jogou apenas cinco dos 20 duelos com os rivais paulistas jogados pelos santistas neste período.

O Santos fez um primeiro tempo de muita marcação, efetivo no combate individual com os jogadores mais ofensivos do time alviverde. Com a bola nos pés, ditava o ritmo do jogo a partir das conexões feitas por Gabriel Bontempo em velocidade.

O jovem meio-campista santista foi soberano nos embates com Lucas Evangelista e criou boas oportunidades para os companheiros. De forma geral, o primeiro tempo foi equilibrado, mas as melhores chances foram da equipe da casa, com Gabigol.

O Palmeiras, que também teve seus momentos, mostrava mais dificuldades para concluir as jogadas. Insistia muito em lançamentos e bolas esticadas que não davam em nada. Arias parecia um pouco deslocado em campo, sem se encaixar em nenhum dos setores do campo pelos quais rodou em busca de espaços para tentar investidas mais agudas.

No segundo tempo, o Santos mostrou evolução durante os primeiros 15 minutos e teve momentos bons de troca de passes que deixaram os palmeirenses correndo atrás da bola por algum tempo. Toques de primeira e lances de velocidade envolviam o adversário, que só conseguia parar as jogadas na boca da grande área.

Inferior durante a maior parte da partida, a equipe de Abel Ferreira melhorou nos 15 finais e pressionou intensamente no campo de ataque. Na melhor oportunidade, o goleiro alvinegro Diógenes fez uma excelente defesa para impedir gol de Vitor Roque, que está recuperado de lesão, sofrida na goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians, e entrou no segundo tempo para dar mais poder ofensivo aos visitantes.