Mudança aconteceu após estabelecimento receber ofício de sindicato recomendando troca do nome de algumas receitas

São Paulo – Uma padaria da cidade de São Paulo gerou polêmica após mudar o nome do bolo de chocolate popularmente conhecido como ‘nega maluca’ para ‘bolo afrodescendente’.

O caso aconteceu na padaria Aveiro. O estabelecimento esclareceu em publicação no Instagram que a mudança aconteceu após a padaria ter recebido um ofício enviado em agosto de 2021.

No documento, havia uma recomendação sobre cuidados ao usar nomes em algumas receitas e recomendava a alteração dos pratos ‘língua de sogra’, ‘maria mole’, ‘nega maluca’ e ‘teta de nega’.

O texto era assinado pelo Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo, pela Associação dos Industriais e pelo Instituto de Desenvolvimento de Panificação e Confeitaria.

Nesta quarta-feira, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, publicou o caso nas redes sociais e ironizou dizendo “querem criminalizar bolos. Isso precisa acabar”, diz a publicação.

O Sindicato das Padarias de São Paulo está perseguindo, implacavelmente, o bolo Nega Maluca. Também estão na mira da patrulha politicamente correta a Maria Mole, Teta de Nega e Língua de Sogra. Querem criminalizar bolos.🤦🏽

Isso precisa acabar! ⬇️ pic.twitter.com/GrcWAwgg9M

— Sérgio Camargo (@CamargoDireita) March 16, 2022

