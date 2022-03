Avalie o post

A educação on-line tomou conta do cenário educacional brasileiro e mundial

Quem acompanha as notícias sobre educação, já deve ter se deparado com manchetes enaltecendo a revolução educacional. Governos e entidades educacionais estão investindo cada vez mais em uma nova forma de aprendizado, aquela feita de maneira digital, com auxílio do computador e da internet. Essa nova forma de ensinar é comumente chamado e-learning.

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ‘e’ se refere ao conceito de eletrônico e ‘learning’ é o termo inglês para aprendizado. Em síntese, trata-se do aprendizado eletrônico ou online. Essa maneira de ensinar ganhou mais campo nos últimos anos, em razão do distanciamento social, mas ela já vinha se tornando uma das principais formas de aprendizado de faculdades e escolas privadas.

Agora, o e-learning parece que tomou conta do cenário educacional brasileiro e mundial. Só se fala nas novas formas de aprendizado, nos benefícios de aprender a distância e nas inúmeras possibilidades que o uso da internet no ambiente escolar vai ocasionar aos pais, alunos e professores. Porém, será que esse sistema de ensino à distância é mesmo tudo isso que dizem?

Qual é melhor: e-learning vs. aula presencial

Para tentar essa resposta, um tanto quanto complexa e cheia de possíveis polêmicas, vamos analisar ambos os sistemas de ensino a partir de algumas premissas. A primeira delas se refere a capacidade de transmissão de conhecimento, na segunda etapa vamos analisar o que os professores e mestres ganham e perdem em cada um desses sistemas. Na terceira, veremos a questão da sociabilidade.

Quando o assunto é saber, todo mundo há de concordar que não existe concorrente para a internet. Em um universo de trilhões de bilhões de páginas, os alunos encontram quaisquer informações em questão de segundo. O tempo que um aluno demoraria para achar uma explicação sobre o teorema de Pitágoras em um livro é muito maior do que ele levaria apenas digitando o nome do teorema em um site de buscas.

Então, o conhecimento é muito melhor aproveitado pelo e-learning, correto? Há controvérsias, principalmente quando a absorção do conhecimento. Estudos indicam que crianças e adolescentes que se acostumam em achar tudo online, perdem a capacidade de assimilação e aos poucos vão deixando de aprender a guardar informações.

Tudo porque há sempre um computador por perto, capaz de trazer de volta toda a informação pesquisada há poucos minutos. Essa pode ser uma facilidade, mas também pode ser um cavalo de tróia de prejudicar alguns processos de desenvolvimento que precisam do acúmulo de conhecimento para serem mais bem construídos. Por isso, quando ao conhecimento, há um empate entre as duas formas de aprendizado.

Em segundo lugar, estão os professores. Qual é a facilidade que eles encontram para ensinar por e-learning? Bom, a primeira delas é poder usar os recursos de multitelas, vídeos, músicas e outros, disponíveis em softwares de ensino a distância. Com esses recursos eles podem criar aulas mais interativas e atrair a atenção dos alunos, distraídos desde da Grécia Antiga.

Agora, será mesmo que esses recursos não poderiam ser usados em uma sala de aula presencial? Com o desenvolvimento de computadores cada vez mais rápidos e capazes, é bem provável que em pouco tempo os professores consigam executar as mesmas ações de softwares de ensino a distância em salas de aulas.

Além disso, para que um professor se capacite em aprender a linguagem digital, ele precisa compreender programação básica, assim como saber usar as principais funções dos softwares. Acontece que muitos professores não estão preparados para isso e pode ser um pouco frustrante colocar uma tecnologia dessa magnitude na mão deles, sem ensiná-los a usar.

Por fim, a questão da sociabilidade. Defensores da internet e do método de ensino a distância vão dizer que a web é uma ampla rede de possibilidades de conexão constante. Não há como competir com a velocidade de falar com colegas em poucos segundos, manter o contato por horas e dias, compartilhar jogos e gostos pela tela do celular ou computador.

Entretanto, nada substitui o contato físico. Somos seres humanos e como tais precisamos estar em contato físico com outros humanos. Faz parte da nossa natureza e faz parte do processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Não à toa, os jovens são os que mais sofreram com as consequências da pandemia. Eles podem até gostar de internet, jogos e passar horas online, mas nada substitui o bom e velho jogo na hora do intervalo do colégio.

