A atriz Natalie Portman está de volta ao MCU em “Thor: Amor e Trovão“, e ela falou sobre a preparação para viver sua personagem, Jane Foster.

Numa entrevista à revista Variety, Natalie Portman falou sobre como a Marvel Studios pediu para que ela ficasse com o corpo “tão grande” quanto fosse possível para viver o retorno de Jane Foster, dessa vez com um papel muito mais amplo do que apenas o da cientista que é o interesse amoroso do Deus do Trovão.

Em vez de ser salva por Thor, chegou a vez de Jane Foster empunhar o famoso martelo, ao encarnar a heroína Poderosa Thor. Quanto à preparação para viver essa nova versão da personagem, Natalie Portman afirmou que foi a primeira vez que pediram para ela ficar grande e musculosa para um papel em sua carreira de quase 30 anos.

Além disso, ela fez uma comparação entre o que teve que fazer em “Thor: Amor e Trovão”, e a preparação para outro filme famoso da atriz, “Cisne Negro”.

“Em ‘Cisne Negro’, eu fui pedida para ficar o mais pequena possível’, afirmou Portman sobre o drama em que vive uma bailarina que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz. “Aqui, eu fui pedida para ficar tão grande quanto possível. Este é um desafio incrível – e também um estado de espírito como mulher.”

“Para ter essa reação e ser visto como grande, você percebe, ‘Oh, isso deve ser tão diferente, andar pelo mundo assim.’ Quando você é pequeno – e também, eu acho, porque eu comecei como uma criança – muitas vezes eu me sinto jovem ou pequena ou, tipo, um tipo de pessoa que se dá um tapinha na cabeça. E eu também me apresento dessa maneira por causa disso.”

“Thor: Amor e Trovão” marca o retorno de Natalie Portman como Jane Foster pela primeira vez desde “Thor: Mundo Sombrio”. A atriz ficou de fora de “Thor: Ragnarok” e apareceu em “Vingadores: Ultimato“, mas com o uso de gravações não usadas de “Thor 2” e um texto novo, gravado por ela e adicionado às filmagens antigas.

A atriz inclusive comentou sobre este improviso. “Foi muito fácil para mim,” disse Portman rindo. “Quer dizer, [é sempre incrível se ver, mesmo por um segundo, em um filme da Marvel, porque você está em lugares que você nunca esteve antes de verdade. É tipo ver fotos de uma viagem que você nunca foi ou algo do tipo”.

Apesar de inicialmente a própria atriz confirmar que não retornaria aos filmes da Marvel, ela aceitou o papel em “Thor: Amor e Trovão”, e o diretor Taika Waititi já assumiu o crédito por isto, dada a nova roupagem dada aos filmes do Thor e principalmente à personagem de Portman.

Leia mais:

Agora a atriz confirmou que o retorno foi motivado por sua personagem se tornar uma super-heroína no MCU, e o objetivo disso foi bem simples: impressionar seus filhos.

“Eu sinto como se esta fosse a fase da minha carreira onde eu estou de fato tentando impressionar meus filhos,” disse a atriz. “Meu filho de 5 anos e meu filho de 10 anos ficaram tão encantados com esse processo, visitando o set e me vendo vestida com uma capa. Foi muito legal. Você sabe, é muito raro que meus filhos fiquem tipo, ‘Por favor, vá trabalhar!’ Normalmente, é exatamente o oposto.”

“Thor: Amor e Trovão” chega aos cinemas brasileiros em 7 de julho.

Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!

O post Natalie Portman compara preparação para “Thor 4” com a de “Cisne Negro” apareceu primeiro em Olhar Digital.