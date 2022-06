A campanha de vacinação contra a influenza (gripe) e sarampo se encerra nesta sexta-feira (24/06) no Amazonas. A campanha é coordenada no estado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). A estratégia busca ampliar a cobertura vacinal contra o sarampo e reduzir as complicações decorrentes de infecções pelo vírus da influenza.

Até esta quarta-feira (22/06), a cobertura vacinal contra influenza é de 53,8% e 38,7% contra o sarampo. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, a meta de cobertura vacinal do sarampo é de, no mínimo, 95% e 90% para influenza.

“É importante que os grupos prioritários contemplados nas campanhas de vacinação contra influenza e sarampo sejam vacinados para evitar complicações decorrentes dessas doenças. As vacinas são nossa maior arma de combate contra as doenças imunopreveníveis”, alerta Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Izabel Nascimento, acrescenta que as campanhas de vacinação ocorrem anualmente, mas é importante que todos os anos as metas de vacinação sejam atingidas.

“Temos vacinas disponíveis todos os dias, meses e anos, é importante que não deixemos de imunizar nossas crianças e idosos.

Os grupos prioritários são primordiais para evitar que complicações mais severas dessas doenças possam acometer essas pessoas, pedimos que todos busquem uma unidade de saúde e se vacinem”, ressalta Izabel.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. O contato telefônico da FVS-RCP é o (92) 3182-8510.