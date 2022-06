O pré-candidato a Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou na manhã desta quinta-feira, 23/06, a falta de compromisso do governo federal com o Polo Industrial de Manaus (PIM) e sugeriu visita ao Vale do Javari, no interior do Amazonas. As declarações foram dadas em uma entrevista concedida aos jornalistas Rosiene Carvalho e Fred Lobão.

Durante a entrevista, o ex-presidente Lula fez declarações duras sobre a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL). O pré-candidato criticou a retirada de benefícios do Polo Industrial de Manaus, por meio dos constantes ataques feitos pelo Ministério da Economia. “A Zona Franca de Manaus tem que ser tratada de forma especial”, ressaltou Lula.

Se eleito, o presidente disse que garantirá os incentivos ao modelo econômico. “Vai ficar do jeito que estava, para que a gente possa atrair mais empresas, gerar mais empregos e melhorar a vida do povo do Amazonas”, afirmou.

Vale do Javari

Durante a entrevista, Lula disse que pretende visitar áreas do Vale do Javari onde foram assassinados, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. “A obrigação é preservar os povos isolados, para ter isso o território tem que ser intocável. Nós temos que aprender com essa gente e não excluí-los”, destacou Lula.

Lula ainda criticou a visita de Bolsonaro a Manaus em meio às investigações do assassinato de Bruno e Dom.

“Nós temos um presidente violento, que pratica violência todo dia, a violência verbal. Quando ele vai a cidade de Manaus e não oferece nada pro povo vai só fazer uma carreata e vai inaugurar uma obra que começou no governo da presidente Dilma, esse cidadão deveria ter tido aa pachorra de visitar a família do Bruno, de visitar o Vale do Javari. Vai lá tem lancha especial, tem helicóptero, vai lá fazer uma visita, vai conversar”, criticou.

Fonte: Portal Toda Hora