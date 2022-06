Convênios na ordem de R$111,6 milhões em investimentos foram assinados entre Governo do Amazonas e prefeituras de 17 cidades do interior do estado, na tarde desta quarta-feira (22/06). Os recursos vão apoiar projetos na área de produção rural e obras de infraestrutura e foram autorizados pelo governador Wilson Lima.

Os convênios foram assinados em solenidade realizada na sede do Governo do Estado, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. O secretário de Governo, Sérgio Litaiff Filho, representou o governador durante a ação.

A maior parte dos recursos é destinada às obras de infraestrutura. Ao todo, serão R$ 108 milhões para essa finalidade, sendo R$ 105,8 milhões de verbas do Estado e R$ 2,2 milhões de contrapartida dos municípios. No setor primário, serão repassados mais de R$ 3,6 milhões originados de emendas parlamentares e proposta voluntária dos deputados Belarmino Lins, Saulo Viana e Adjuto Afonso.

Os convênios na área de infraestrutura contemplam diversos serviços como recapeamento, construção e recuperação de calçadas, recuperação do sistema viário, pavimentação em concreto, pavimentação asfáltica, construção da Câmara Municipal de Guajará, revitalização de praça e campo de futebol em São Paulo de Olivença. O repasse ocorre por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

“Isso vai beneficiar uma população de quase 22 mil pessoas na cidade e vai chegar numa hora certa, quando estamos precisando aqui em Beruri. Então, o que mais a população espera no município hoje é o concreto, e ele será investido, porque o governador está liberando hoje o recurso”, afirmou a prefeita de Beruri, Maria Lucir dos Santos.

Para o setor primário, a finalidade é a aquisição de materiais como motores estacionários, roçadeiras motorizadas, equipamentos para fabricação de gelo, além de apoio à realização da 22ª Feira da Laranja do município de Rio Preto da Eva.

“Rio Preto tem recebido apoio do governador Wilson Lima. Nós conseguimos fazer todo o sistema viário, o governador deu ordem de serviço para a recuperação de ramais e, hoje, nós assinamos aqui o convênio para a Feira da Laranja, que vai acontecer em agosto. Esse grande evento que marca a vida do nosso produtor rural, aqueles que no dia a dia estão no campo para produzir e trazer essa grande produção a Manaus”, comemorou o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza

Confira a lista dos municípios contemplados

Benjamin Constant

Beruri

Boa Vista do Ramos

Boca do Acre

Borba

Caapiranga

Codajás

Guajará

Japurá

Juruá

Maraã

Nova Olinda do Norte

Novo Airão

Pauini

Rio Preto da Eva

São Paulo de Olivença

Tabatinga