Morreu nesta quinta-feira, 22/06, o fundador da rede de lojas Ramsons, Bhagwan Ramchan Mirpuri. A informação foi confirmada por meio das redes sociais oficiais da loja, que publicaram postagem de luto pela perda do empresário.

“Sua partida deixa um enorme legado de luta, acolhimento, perseverança e, principalmente, saudade no coração de todos que tiveram a oportunidade de se inspirar em sua sabedoria e generosidade. Sua ausência deixa saudosos familiares, amigos e conhecidos. Manifestamos nossos sentimentos e solidariedade a todos que estimam e partilham a saudade por sua partida", disse a publicação.

Devido a morte de Bhagwan Ramchan, as lojas da Ramsons devem ficar fechadas de hoje (22) até sexta-feira (24), com retorno das atividades no sábado (25).