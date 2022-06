Parintins (AM) - Nem bem acabou o ensaio técnico do Garantido, por volta das 23h, a galera vermelha e branco seguiu em romaria para a Baixa do São José onde, no chamado “curralzinho” do boi, sairia uma das maiores tradições folclóricas da Ilha de Parintins, a “Ladainha do Garantido”, um misto de brincadeira de boi com religiosidade que vem sendo mantida há mais de 50 anos pelos familiares de Lindolfo Monteverde, o fundador do boi, nos festejos de São João.

Sobre um carro de som, músicos profissionais e levantadores de toadas avançam madrugada adentro pelas ruas da ilha, sendo seguidos por uma multidão de torcedores apaixonados . Na ladainha, os brincantes vão entoando clássicos de toadas imortais do boi.

A surpresa comovente fica por conta de dona Maris do Carmo Monteverde, filha de Lindolfo que, aos 84 anos, leva em frente a promessa do pai colocar o Garantido na rua nos folguedos de São João. No noite desta quarta-feira ela rezou e pediu ajuda para realizar um velho sonho. Construir uma escola infantil no curral do Garantido para as crianças pobres da Baixa do São José. “São João e a generosidade do povo vemelho vão ajudar!” exclama , com muita fé.