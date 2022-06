O bumbá Garantido fez um ensaio técnico com gosto de apresentação oficial, colocando aproximadamente 20 mil pessoas na Bumbódromo na noite de quarta-feira (22).

Foram mais de 3 horas de apresentação com a participação de todos os itens - entre eles o apresentador Israel Paulain, o levantador de toadas David Assayag e o amo do boi, João Paulo Faria -, mas, dessa vez, “fantasiados” com camisetas t-shirt vermelhas destacando o patrocínio do banco Bradesco.

Durante o ensaio, o apresentador oficial Israel Paulaim anunciou que aquela era apenas uma “pequena mostra” do que o boi da Baixa do São José vai apresentar nas três noites do 55o. Festival Folclórico de Parintins. “Quem vai ser bi-campeão ?”, provocou ele para delírio da galera vermelha e branco.