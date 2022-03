Avalie o post

De acordo com ele, o valor não pode voltar a ter uma patamar de R$ 4 o litro

Brasília – O vice-presidente Hamilton Mourão falou para imprensa nesta quarta-feira (16), no Palácio do Planalto, que é possível que o preço do combustível, principalmente, o litro da gasolina volte a ser R$ 6. De acordo com ele, o valor não pode voltar a ter uma patamar de R$ 4.

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Na entrevista, Mourão foi questionado sobre a possibilidade do reajuste no preço do do combustível, tendo em vista a queda no valor do barril de petróleo no mercado internacional.

“É óbvio, essa flutuação, acredito que a Petrobras ela vai encaixar isso aí e vai haver uma redução”, comentou o vice-presidente. No entanto ele reforçou que o valor não será o que o consumidor espera.

“Uma realidade a gente tem que entender: o preço do combustível, fruto até da questão da transição energética que nós temos de viver, não vai voltar aos patamares que a gente gostaria. Não vamos mais, na minha visão, pagar R$ 4 por litro de gasolina, vai ser difícil isso acontecer”, afirmou aos jornalistas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte