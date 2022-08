A direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto informou nesta sexta-feira (26) que a terceira vítima do incêndio na casa lotérica do Mercado Municipal de Manaus Adolpho Lisboa, em Manaus, Estefany Lima, de 23 anos, morreu após 10 dias internada na unidade de saúde.

Henisson da Silva Mota, de 33 anos, não resistiu as queimaduras de 2º grau provocadas pelo sinistro ocorrido no último dia (16).

A paciente deu entrada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade com queimaduras de 2º grau na tarde de terça-feira (16), dia do incêndio.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) lamenta o falecimento da paciente e se solidariza com a família.

Quarta vítima

O Hospital informa também que a outra vítima do incêndio segue internada na unidade, recebendo acompanhamento da equipe multidisciplinar.

Na semana passada, outras duas vítimas morreram em decorrência das queimaduras. Carlos Henrique da Silva Pontes, de 50 anos, que era gerente da loteria, morreu na noite de domingo (21). Já Henison morreu na tarde desta segunda-feira (22).

No dia do atentado, o venezuelano Luis Domingo Siso, 60 anos, invadiu a loteria com galões de gasolina, o homem jogou o combustível nas pessoas que estavam no local.

Mesmo após ser contido por populares, ele conseguiu atear fogo no estabelecimento, vindo a deixar quatro pessoas com graves ferimentos.

Conforme a Polícia Civil, com as mortes das vítimas, o crime sai de tentativa de homicídio para homicídio qualificado.

Criminoso internado

O suspeito está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HPS João Lúcio, sendo acompanhado pela equipe de intensivistas da unidade.

