A Disney+ divulgou o novo teaser do live-action de Pinóquio, que é estrelado por Tom Hanks. Ao contrário do trailer lançado anteriormente, que escondia a imagem do ator, a nova prévia apresenta o visual do boneco de madeira, copiado com base no filme original lançado em 1940. O longa estreará na plataforma no dia 8 de setembro deste ano, durante o Disney+ Day.

Confira o trailer:

O longa do clássico personagem infantil ganha uma releitura sob o olhar de Robert Zemeckis (De volta para o futuro) e acompanha a história de Pinóquio (Benjamin Evan Ainsworth), que inicia uma grande e emocionante aventura para se tornar um menino de verdade. O filme traz Tom Hanks no papel de protagonista, Gepeto, o entalhador que constrói e cuida do boneco como se ele fosse o próprio filho. O ator Joseph Gordon-Levitt dará voz ao Grilo Falante, que na produção é como um guia de Pinóquio.

Além de Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth e Joseph Gordon-Levitt, a animação reúne ainda nomes como Cynthia Erivo, que será a Fada Azul, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco e Luke Evans. A direção é de Robert Zemeckis.