A direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto informa que a terceira vítima do incêndio em uma casa lotérica, no Centro de Manaus, veio a óbito na tarde desta sexta-feira (26/08). A paciente deu entrada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade com queimaduras de 2º grau no dia 15 de agosto, quando ocorreu o incêndio.

O Hospital informa também que a outra vítima do incêndio segue internada na unidade, recebendo acompanhamento da equipe multidisciplinar.

O paciente internado no HPS João Lúcio permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo acompanhado pela equipe de intensivistas da unidade.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) lamenta o falecimento da paciente e se solidariza com a família.