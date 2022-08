Após sofrer uma tentativa de feminicídio no último dia 17 de agosto, na ponte da avenida Sete de Setembro, Zona Sul de Manaus, Alexia Ribeiro Pedroso, de 21 anos, se encontra internada em estado grave em uma unidade hospitalar de Manaus. A jovem foi atirada de uma altura de 15 metros e sofreu múltiplas fraturas e traumas.

O autor do crime, segundo a polícia, é o ex-companheiro da vítima que foi até o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), alegar às autoridades que a jovem havia tentado cometer suicídio. Diante das informações, os policiais que atenderam a ocorrência, foram no local fato e constataram que na verdade a jovem foi empurrada pelo ex.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão de Vulneráveis (PLV), da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde foi apresentado para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Conforme a delegada Kelen Passos, titular da DECCM Centro-Sul, o homem é o principal suspeito do crime.

O homem foi autuado por tentativa de feminicídio e posteriormente encaminhado para audiência de custódia, onde o Poder Judiciário converteu o flagrante em prisão preventiva. Agora ele se encontra à disposição da Justiça.

Solidariedade

A família de Alexia abriu uma vaquinha online para arrecadar recursos que serão utilizados no tratamento da jovem. “Em nome da família Pedroso e Marupiaras clamamos a Deus e a toda comunidade para ajudá-la a voltar para seus familiares e para seu filho de 3 anos.”

As colaborações podem ser enviadas para o PIX (92) 99229-1370. PIX do pai da jovem, Alexandre Felipe Pereira Pedroso.

