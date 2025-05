Visuliazação: 4

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando nas águas do Igarapé Mestre Chico, localizado entre a Avenida 7 de Setembro e o conjunto habitacional Prosamin Mestre Chico, no bairro Praça 14, zona Sul de Manaus. O cadáver foi avistado moradores que frequentam a praça próxima ao igarapé na noite dessa terça-feira (13/5).

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), uma equipe foi enviada ao local após o acionamento dos moradores. Os policiais isolaram a área para preservar a cena até a chegada das equipes especializadas.

Dada a dificuldade de acesso ao ponto exato onde o cadáver estava boiando, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar a operação de remoção com técnicas de rapel para alcançar e retirar o corpo da água.

Após a remoção do cadáver, perícia preliminar do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) constatou que o corpo do homem apresentava uma lesão na região da cabeça, que levanta a suspeita de que a morte tenha sido causada por um ato de violência.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia para identificar a causa oficial da morte e auxiliar na identificação da vítima.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que dará continuidade às investigações para tentar identificar a vítima, descobrir as circunstâncias de sua morte e, caso se confirme a hipótese de homicídio, localizar e prender os responsáveis pelo crime.