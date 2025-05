Visuliazação: 0

Reconhecido como um dos maiores eventos culturais da região Norte, o Festival Folclórico do Amazonas celebra as tradições populares por meio de apresentações de bois-bumbás, cirandas, quadrilhas e outras manifestações culturais, reforçando a identidade e a riqueza da cultura amazônica.

A data oficial de abertura do festival será dia 31 de maio, às 19h30, com uma grande cerimônia no próprio Centro Cultural dos Povos da Amazônia. O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, ressaltou a importância da iniciativa e do trabalho conjunto para a realização de um evento de excelência.

Nesta terça-feira (13), a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), realizou uma visita técnica ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na zona Sul da capital. A ação reuniu equipes técnicas para acompanhar de perto os preparativos da estrutura que irá receber a 67ª edição do Festival Folclórico do Amazonas.

Durante a visita, foram avaliados aspectos como a montagem de instalações, a disposição das arquibancadas, acessibilidade, segurança, infraestrutura elétrica e iluminação, além da organização dos espaços destinados às barracas de gastronomia, artesanato e serviços. Todo esse trabalho busca proporcionar uma experiência de qualidade para o público e garantir as melhores condições para as apresentações folclóricas.

“Essa é a segunda visita técnica que realizamos no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, e cada detalhe é fundamental. Nossa equipe está empenhada em assegurar que o Festival Folclórico aconteça da melhor forma possível, oferecendo uma estrutura de qualidade tanto para o público quanto para os artistas. Mais do que um evento, o festival é um grande impulsionador da economia criativa, do turismo, da gastronomia regional e da geração de empregos. A expectativa é recebermos mais de 150 mil pessoas ao longo da programação”, destacou.

Além de ser um espaço de valorização cultural, o festival movimenta a economia local, beneficiando empreendedores, artesãos, ambulantes e profissionais do setor turístico, ao mesmo tempo em que proporciona à população um evento de qualidade, repleto de arte, tradição e orgulho popular.

A programação completa do Festival Folclórico do Amazonas será divulgada em breve pelas redes oficiais da Prefeitura de Manaus e da ManausCult.

