Miss Amazonas denuncia ex-namorado por agressões e ameaças em SP

A Miss Grand Amazonas 2024 e Miss Manaus 2024, Mariana Barroso, usou suas redes sociais nesta terça-feira (13/05) para denunciar que foi vítima de graves agressões físicas, psicológicas e ameaças de morte por parte do ex-namorado, identificado apenas como “Henrique”. Em uma série de vídeos e publicações no Instagram, a influenciadora relatou episódios de violência ocorridos ao longo do relacionamento de dois anos.

Segundo Mariana, as agressões começaram após uma crise de ciúmes do companheiro durante um jantar: “Ao chegarmos em casa, ele me deu um soco no estômago e fiquei sem conseguir respirar”, afirmou.

A modelo também compartilhou imagens que exibem hematomas de agressões nos braços e ao redor dos olhos. Em outros relatos, ela disse que foi alvo de socos, chutes e ameaças com arma de fogo. “Isso porque era amor”, desabafou a Miss em um dos stories.

Em um vídeo visivelmente emocionada, Mariana declarou: “Quero só o colo da minha mãe. Não quero mais contato com ele”.

A modelo afirmou ainda que tem medo pela sua integridade física e teme que o ex-companheiro utilize recursos para escapar da responsabilização. “Ele tem dinheiro para comprar polícia e justiça”, denunciou.

Ainda em suas redes sociais, Mariana confirmou que registrou um Boletim de Ocorrência em uma delegacia de São Paulo, onde mora atualmente.

Apoio da Procuradoria da Mulher

O caso gerou repercussão nas redes sociais. A deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos) se solidarizou com Mariana. A parlamentar informou que entrou em contato com a modelo e colocou a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) à disposição para oferecer apoio jurídico e psicológico.

A amazonense também publicou uma foto da conversa que teve com a deputada. Nas mensagens, a parlamentar afirma que é possível prender o suspeito: “Temos contato com a polícia de São Paulo. A delegada pode pedir a prisão. Mas pra isso precisamos proteger você primeiro”, assegurou Alessandra Campelo.

Desdobramentos

Com a repercussão da denúncia, o caso ganhou novos desdobramentos. Um amigo de Henrique, o influenciador digital identificado apenas como Murilo, publicou uma versão oposta às acusações da modelo em seus perfis nas redes sociais.

De acordo com Murilo, Mariana teria sido a agressora em uma ocasião, dopando o companheiro com medicamentos e, em seguida, o esfaqueando diversas vezes. Ele afirmou que Henrique precisou ser internado e segue utilizando dreno por conta dos ferimentos.

Murilo divulgou imagens e vídeos que, segundo ele, mostram o estado clínico de Henrique e momentos em que Mariana aparece com uma faca nas mãos. Em sua versão, a Miss teria ameaçado matar Henrique e tirar a própria vida para alegar legítima defesa.

Amigo do acusado publicou fotos de agressões que teriam sido feitas pela modelo – Fotos: Reprodução

“Ela chegou a ameaçar pular do prédio para incriminá-lo. Isso é um absurdo”, disse Murilo, que também acusou a modelo de ser “mentirosa, manipuladora e interesseira”, afirmou o amigo de Henrique.

O influenciador afirmou ainda que Mariana tentava retomar o relacionamento por interesse, mesmo após os episódios de violência. Ele prometeu divulgar mais provas que sustentem suas alegações.

Miss rebate acusações

Em resposta, Mariana negou todas as acusações feitas por Murilo e anunciou que irá denunciá-lo por calúnia e difamação. “Murilo, tô indo te denunciar também. Calúnia e difamação é crime”, escreveu a modelo nos stories.

Até o momento, ambas as partes confirmaram o registro de boletins de ocorrência e a instauração de inquéritos policiais, devido a gravidade das acusações — que envolvem agressões físicas, ameaças com arma de fogo e até tentativa de homicídio. O caso deve ser investigado pelas autoridades do estado de São Paulo.