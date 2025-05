5/5 - (1 voto)

Visuliazação: 1.119

Um acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (14/05) com a embarcação Expresso Valentina, da Empresa Tanaka, gerou pânico entre os passageiros após o barco colidir com um barranco no Rio Negro, próximo ao distrito de Moura, na região de Barcelos-AM.

A viagem teve início em São Gabriel da Cachoeira e passou por Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, com destino final em Manaus. O impacto aconteceu por volta das 2h da manhã, surpreendendo os passageiros que estavam a bordo.

1 de 2

Felizmente, não houve vítimas fatais e os ferimentos relatados foram leves. A Empresa Tanaka declarou que ativou seu plano de emergência e providenciou o resgate dos passageiros, que já foram realocados em outra embarcação e seguem viagem para Manaus.

CONFIRA O VÍDEO:

O incidente reacende o alerta para a segurança das viagens fluviais na região amazônica, especialmente em trechos com pouca visibilidade e obstáculos naturais.

Visuliazação: 1.119