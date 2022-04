Avalie o post

O mercado de trabalho está exigente e participar de cursos, ter qualificação profissional, faz a diferença. Ela é fundamental para alcançar a tão almejada vaga de emprego. Muitos até buscam, mas os altos custos afastam a possibilidade de se preparar.

O termo de cooperação técnica foi assinado nesta semana em Manaus. Ao todo serão 10 cursos. A qualificação permite que as pessoas consigam desempenhar funções, mas também somem com organização e habilidade, além de visões e estratégias. O diretor-presidente do Cetam, José Augusto Melo, destaca que a instituição tem como missão difundir o conhecimento.

Inicialmente, serão oferecidos cursos de: assistente administrativo, recepcionista, conferente de mercadorias, estoquista, almoxarife, operador de caixa, repositor de mercadoria, instalação e manutenção de condicionadores de ar, informática básica e informática básica para idosos.

A maioria dos cursos terá turmas com 30 vagas. A única exceção são os cursos de informática, que contam com sete vagas por turma. Os interessados devem procurar os escritórios administrativos dos residenciais Mestre Chico e Liberdade.

