Uma criança ficou ferida após um deslizamento de barranco que derrubou parcialmente uma casa no bairro Compensa, durante a forte chuva em Manaus, nesta sexta-feira (29).

De acordo com informações da Defesa Civil, outras pessoas também estavam na casa, mas não tiveram ferimentos graves. O quadro de saúde da criança é estável.

Houve ainda o registro de outras ocorrências, como desabamento, além de alguns pontos alugados na área central, conforme explicou o secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Fernando Junior.

“Nós tivemos duas ocorrências de deslizamento, seguido de desmoronamento no bairro da Compensa. Na primeira ocorrência, foi um desbarrancamento, sem vítimas. E na segunda ocorrência houve um deslizamento de um barranco atingindo, uma residência”, disse.

Ainda segundo ele, as famílias estão recebendo todo o atendimento necessário.

“A família que estava na residência foi afetada, mas graças a Deus nós não tivemos vítimas fatais, apenas a escoriação de uma criança que foi atendida e agora a equipe da Defesa Civil do município está atendendo essas famílias e encaminhando para a Secretaria de Assistência Social para dar todo o apoio a família que foi vitimada”, concluiu.

A previsão para os próximos dias é de chuva, segundo o órgão, e a tendência é que isso cause, ainda, a subida do nível do rio, resultando em prejuízos para 19 bairros na capital amazonense.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

Com informações da Assessoria de Imprensa*

