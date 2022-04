Avalie o post

Um homem identificado como Everton da Silva e Silva de 38 anos, foi preso suspeito de ter envolvimento no homicídio do servidor de limpeza pública Aldenir Rodrigues Castilho que tinha 25 anos. A vítima morreu após ser baleado durante um assalto na noite de terça-feira (27).

Na ocasião, Aldenir trabalhava e realizava a coleta de lixo na travessa S6, no bairro Japiim, zona sul da capital, quando se assustou com a abordagem de assaltantes em uma moradora da área, e foi atingido com tiros disparados por um dos criminosos.

No dia do fato, o servidor foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. Após o crime, a Polícia Civil iniciou as diligências, e realizou a prisão de Everton da Silva Ramos, no bairro Riacho Doce.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, o suspeito diz que é motorista de aplicativo, e que não sabia sobre o crime.

Durante o depoimento, o suspeito passou detalhes sobre Rafael Lira dos Santos, ele que de acordo com a polícia, é responsável por ter realizado os disparos contra Adenir.

Denúncias podem ser feitas através do 181 da Secretaria de Segurança Pública ou o 190.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

source