Avalie o post

Em Manaus, o Rio Negro deve ultrapassar os 29 metros durante a cheia de 2022, mas tem poucas chances de alcançar a marca histórica do ano passado, em que a cota registrada ultrapassou 30,02 centímetros. A previsão é do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que emitiu o segundo alerta de cheias nesta sexta-feira (29).

Segundo o CPRM, a cota máxima deve ser atingida no início do mês de junho, podendo variar e alcançar os 30 metros. A probabilidade da previsão é de 80% de confiança. De acordo com a Pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Luna Gripe, atualmente o nível do Rio Negro está acima do normal, com 28,69 centímetros.

Segundo o CPRM, neste ano serão emitidos três alertas: dois já foram realizados, o próximo será realizado no dia 31 de maio. Se houver necessidade, o órgão realizará mais um anúncio em junho. Com o objetivo de minimizar os impactos gerados pela cheia deste ano, De acordo com o Coronel Clóvis Araújo da Defesa Civil Estadual, ações já estão sendo realizadas junto aos municípios do Amazonas.

Na capital amazonense, 19 ruas seguem sendo monitoradas pela prefeitura de Manaus, e cerca de quatro mil a quatro mil e quinhentas famílias devem ser afetadas na capital e também na área rural da cidade.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

source