Avalie o post

Será realizado no próximo sábado, 07, o lançamento do Livro “A presença de Jesus nas lutas do povo”. A obra é de autoria do religioso Xaveriano, Padre Alberto Panichella que narra as ações de um missionário das periferias e fala de forma alegre das lutas e conquistas de um povo retirante e lutador.

Os xaverianos são uma congregação religiosa de missionários que tem como finalidade o anuncio da Boa Notícia do Reino de Deus aos que não conhecem Jesus, fora do nosso ambiente, cultura e Igreja de origem. Como fundador, a congregação tem o Santo Italiano, São Guido Maria Conforti, que fundou o instituto com o nome de São Francisco Xavier, por isso são chamados de Xaverianos.

Ouça a matéria em áudio:

O livro conta episódios de 1982 até 2022, sobre fatos da vida de um missionário e as lutas populares a luz de Jesus Cristo. Essa é uma autobiografia de Padre Alberto, que conta 40 anos de experiências no Brasil.

A obra será lançada dia 7 de maio, na Comunidade São Francisco, Área Missionária São Pedro Apóstolo, bairro Amazonino Mendes. O livro será vendido no local, no valor de apenas 10,00. A atividade será transmitida pelas redes sociais da Área Missionária São Pedro Apóstolo. Para maiores informações entre em contato pelo telefone: 99494-4253.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

source