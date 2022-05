Avalie o post

A caravana rumo a Aparecida do Norte acontece de 08 a 12 de outubro com o padre Leudo Santos. A diretora da Fundação Rio Mar, Francilma Grana relata que durante esses dias a caravana vai viver momentos de fé e devoção.

As parcelas estão a partir de R$319,90, além do translado do aeroporto para Aparecida, passagem aérea, 4 dias de hospedagem, café da manhã e jantar, city tour em Aparecida com passeio de barco e santuário. A caravana também vai passar por Campus do Jordão, Guaratinguetá e Canção Nova.

A Fundação Rio Mar é uma entidade sem fins lucrativos com a missão de captar recursos para a Arquidiocese de Manaus e assim, manter os meios de comunicação, contribuindo com a promoção da educação, da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Mais informações sobre a caravana podem ser obtidas por meio do 3198-0903.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

