Com quase R$ 2,2 bilhões, a receita do governo do Amazonas bateu recorde de faturamento em abril deste ano. O valor foi 19,64% maior do que o R$ 1,822 bilhão apurado no mesmo mês do ano passado. Nunca na história o Estado tinha chegado sequer à casa dos R$ 2 bilhões em abril, assim como já tinha sido em março.

Em comparação com a receita do governo em março deste ano (R$ 2,2 bilhões), abril teve uma pequena retração de 0,86%.

As despesas do governo, por outro lado, aumentaram 17,74% nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com 2021. Os gastos se aproximaram dos R$ 6,5 no primeiro quadrimestre. No mesmo período do ano passado, as despesas somaram R$ 5,5 bilhões.

Em outras palavras, o governo tem R$ 3,17 bilhões de superávit em caixa no ano.

Especificamente em abril, as despesas totalizaram R$ 1,6 bilhão em 2022, um aumento de 19,64% frente ao R$ 1,44 bilhão de 2021.

O governo do Amazonas espera arrecadar R$ 24,066 bilhões ao longo de 2022, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA). Assim, 31% da meta já foi alcançada em três meses.

No ano passado, a previsão orçamentária era de R$ 18.887.964.000,00, mas a receita totalizou R$ 25,515 bilhões. Ou seja, 35% mais do que a estimativa.

Sefaz: R$ 1,335 bilhões

Saúde: R$ 613 milhões

Amazonprev: R$ 588 milhões

PM: R$ 336 milhões

PC: R$ 209,7 milhões

Seduc: R$ 530 milhões

UEA: R$ 103 milhões

