O Cipdi – Centro Integrado de Proteção da Pessoa Idosa – atendeu nos últimos três anos mais de 5.700 idosos em situação de vulnerabilidade ou risco social. O Amazonas registrou uma média, por dia, de cinco casos de violência contra pessoas da terceira idade.

A Unidade atua de forma integrada com a Delegacia Especializada em Crime contra o Idoso e outros órgãos. Como destaca a secretária executiva adjunta de Direitos da Pessoa Idosa, Luciana Andrade.

Os últimos três anos foram de avanços nas medidas necessárias para o combate a violência contra a pessoa idosa, aponta a chefe da pasta. Resultado do fomento de trabalhos psicossociais até atividades de empreendedorismo.

A rede de proteção aos idosos no Amazonas também conta com diversos órgãos. Além do Cipdi e da Delegacia Especializada, outros parceiros são Defensoria Pública, Conselho Estadual do Idoso, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade e Agência de Fomento do Estado do Amazonas.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

