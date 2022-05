Avalie o post

O saldo positivo no nível de emprego atingiu 45 grandes setores de atividades econômicas. O destaque foi para o de serviços. Apenas o de agricultura apresentou saldo negativo. Quatro das cinco regiões do país registraram crescimento na geração de emprego em março: sudeste, sul, centro-oeste e norte. O salário médio de admissão no país foi de R$ 1872,07. O Ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira considera o panorama promissor.

De janeiro a março de 2022, houve um saldo de 615.173 empregos, resultado de 5.820.897 admissões. Por outra lado, houve 5.205.724 desligamentos. Em março deste ano, foram registrados 25.600 admissões e 18.658 desligamentos na modalidade de trabalho intermitente, gerando um saldo de 6.942 empregos.

Atualmente, o Brasil possui quase 12 milhões de desempregados.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

