Votação pela internet a partir de domingo elegerá Atleta da Torcida

São Paulo – Seis medalhistas olímpicos em Tóquio 2020 concorrerão ao troféu de Melhor Atleta do Ano. A lista foi anunciada na tarde desta quinta-feira (11), pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Na relação estão expoentes do esporte nacional que brilharam este ano na Olimpíada do Japão: Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas), Rayssa Leal (skate), Rebeca Andrade (ginástica artística), Hebert Conceição (boxe), Isaquias Queiroz (canoagem) e Ítalo Ferreira (surfe).



A escolha dos nomes do Prêmio Brasil Olímpico 2021 ocorreu por meio de um colégio eleitoral formado por jornalistas, dirigentes, comissão de atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte. Confira AQUI os perfis dos seis indicados ao Troféu Melhor Atleta do Ano. Os vencedores serão revelados no dia 7 de dezembro, em cerimônia no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. Na oportunidade também será entregue o prêmio Atleta da Torcida, que será eleito pelo voto popular pela internet. O pleito começa no próximo domingo (14), após a divulgação da lista de indicados.

O COB também anunciou nesta quinta (11) a lista dos 51 melhores atletas por modalidade olímpica. Na relação estão, entre outros, Richarlison (futebol), Mayra Aguiar (judô), Bruno Fratus (natação), Laura Pigossi (tênis), Hugo Calderano (tênis de mesa), Fernanda Garay (vôlei), Ygor Coelho (badminton) e a dupla Martine Grael e Kahena Kunze (vela).

“Tenho certeza de que será uma grande festa em homenagem aos atletas, técnicos e a todos que contribuíram para esse resultado memorável em Tóquio”, afirmou Paulo Wanderley, presidente do COB. “O esporte olímpico brasileiro estará muito bem representado por qualquer um desses atletas que conquistar o troféu de Melhor Atleta do Ano. Os concorrentes são muito fortes e encantaram o país com a qualidade de suas performances em Tóquio”, completou.

A festa de gala do esporte brasileiro também agraciará o “Melhor Técnico” de 2021 e concederá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva às personalidades esportivas detentoras de valores que marcaram a vida e a carreira do saltador (ética, espírito coletivo, eficiência técnica e física, respeito ao próximo e companheirismo).

