Cantor e compositor, de 79 anos, vai ocupar a cadeira de número 20, após conquistar eleição com 21 votos

Rio de Janeiro – Gilberto Gil foi eleito nesta quinta-feira (11) o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). O cantor e compositor, de 79 anos, vai ocupar a cadeira de número 20. Ele foi eleito com 21 votos, vencendo o poeta Salgado Maranhão e o autor e crítico literário Ricardo Daunt.

‘Muito feliz’, disse o cantor e compositor após eleição da ABL

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

“Muito feliz em ser eleito para a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. Obrigado a todos pela torcida e obrigado aos agora colegas de academia pela escolha”, escreveu o mais novo imortal, nas redes sociais.

Há uma semana, a Academia anunciava a eleição da atriz Fenanda Montenegro para a cadeira de número de 17. “A Academia Brasileira de Letras é um referencial cultural de 125 anos. Abrigou e abriga representantes que honram a diversidade da nossa criatividade em várias áreas. Vejo a academia como um espaço de resistência cultural. Agradeço a oportunidade”, disse Fernanda Montenegro em suas redes sociais.

Ambos irão assumir a posição de “imortal” da ABL no começo de 2022.

