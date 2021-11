Avalie o post

Em uma das mensagens que a jovem recebeu, um rapaz acusou o piloto de um erro que provocou o acidente em Caratinga, Minas Gerais

São Paulo – Vitória Medeiros, filha de Geraldo Medeiros, piloto que comandava o avião que levava Marília Mendonça de Goiânia para Minas Gerais, tem sofrido ataques nas redes sociais. A própria jovem compartilhou, nos stories do Instagram, mensagens de ódio que recebeu de internautas. Em uma delas, um rapaz acusou o piloto de um erro que provocou o acidente em Caratinga, Minas Gerais, na última sexta-feira (5).



A filha de Geraldo rebateu os comentários: “Deus me abençoe grandemente para suportar comentários como esse. E abençoe mais ainda essa pessoa (do comentário). Não desejem ódio nenhum a ele. E sim luz, muita luz”.

Diante da repercussão, Vitória gravou alguns vídeos e falou mais sobre o pai e o trabalho dele como piloto de avião.

“Ele era muito profissional, tinha 30 anos de aviação. Foi uma fatalidade, eu tenho plena certeza que não foi nenhum erro do pai”, declarou a jovem, que também agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido na web.

Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na sexta-feira (5) após a queda do avião em que estava na serra de Caratinga, em Minas Gerais. A cantora viajava a trabalho e faria shows pelo estado. O avião que levava Marília decolou de Goiânia com destino a Caratinga, em Minas Gerais, onde ela faria uma apresentação na mesma noite.

Além da cantora, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor musical Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana não sobreviveram.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte