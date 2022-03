Avalie o post

O câncer colorretal é o segundo mais comum do país, e quarto com maior incidência no Amazonas, segundo o Ministério da Saúde e a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Fcecon).

Campanha conscientiza sobre câncer colorretal. Foto: Divulgação

A doença atinge o intestino grosso ou o reto, causando desconforto abdominal, anemia, perda de peso, entre outros sintomas. Por ano, são mais de 40 mil casos em todo o país. Uma das formas de reduzir esses números é a conscientização. Com a campanha Março Azul, que reforça a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, é possível incentivar o debate em torno do assunto, e alertar a população.

O Diretor-Presidente da Fcecon, Gerson Mourão explicou que a detecção no início ajuda a ter um tratamento bem-sucedido, mas que o ideal é prevenir.

“Você vai conseguir detectar no início, na hora que você entra e você ver a lesão, você aperta o botão e ele muda as cores daquela lesão para você saber se é ou não um tumor que está ali. E ele amplifica ela para você não ter falha do que você vai tirar. E na mesma hora realiza a cirurgia. Com esse equipamento que nós vamos ter dentro de três ou quatro meses, isso vai mudar a história do câncer colorretal dentro do Estado mudar a história do câncer do colorretal. Mudar a história do câncer colorretal também significa que as pessoas façam o que tem para fazer: diminuir a ingestão de carne vermelha, evitar bebidas alcoólicas e fazer uma colonoscopia depois dos 50 anos. Caso haja registros na família dessa doença, fazer a colonoscopia aos 40 anos”, disse.

Ouça a reportagem em áudio:

Entre outros fatores que podem contribuir para o surgimento do câncer colorretal estão: obesidade, ingestão de alimentos gordurosos e industrializados, além do consumo de alimentos defumados, como salsichas, mortadela, linguiças, presuntos e bacon. Em outras palavras, ter uma alimentação saudável e nutrição balanceada, combinada com a prática de atividades físicas faz bem à saúde.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

Fonte