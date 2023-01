Homens da força de segurança no Distrito Federal conseguiram controlar a situação, pôr fim às manifestações contrárias ao processo eleitoral que deu vitória a Lula (PT) e prender diversos integrantes do ato que depredou o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

Manifestantes desceram a rampa do Congresso Nacional algemados e escoltados por policiais que os acompanham até as viaturas policiais. Ônibus estão sendo utilizados para conduzir os integrantes presos até uma delegacia da Polícia Civil.

Aproximadamente 150 manifestantes foram presos pelas forças de segurança do Distrito Federal.

Com a entrada em ação de várias unidades da polícia brasiliense, não foi difícil retirar os grupos de golpistas que se encontravam ocupando as instalações do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional.

