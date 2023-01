A facilidade com que os manifestantes entraram na tarde deste domingo (8) nos prédios dos três poderes em Brasília expôs a falta de segurança, que poderia ter um final mais trágico caso invasão fosse num dia de semana, com o presidente e servidores públicos trabalhando e não durante o recesso do final do final de semana.

A mudança da segurança presidencial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para a Polícia Federal pode ter deixado ainda mais fragilizado o esquema de proteção, principalmente com relação ao sistema de inteligência, que apesar de todas as comunicações pelas redes sociais sobre a convocação para a manifestação, não foi capaz de se antecipar e criar um sistema de proteção.

A segurança do presidente eleito permanece sob os cuidados de equipe da PF desde o início do governo, em 2023, por desconfiança do PT dos militares lotados no GSI da Presidência.

A mudança no esquema da segurança, considerada por integrantes da equipe de Lula como provisória, esvazia o ministério tradicionalmente responsável pela tarefa e coloca na alçada da PF, que é uma polícia investigativa.

Aliados de Lula têm dito que é necessário manter a segurança presidencial com a PF diante da “delicadeza” do momento. Em conversas reservadas, dirigentes do PT e ministros indicados pelo partido admitem receio de que a integridade do GSI tenha sido comprometida por “ideologização” desde que o general Augusto Heleno assumiu o comando da pasta, em 2019.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse ter “algum diálogo” com o GSI para utilizar a estrutura de monitoramento do ministério, que conta com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), com o objetivo de identificar eventuais manifestações.

