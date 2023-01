Algumas horas após a invasão da Praça dos Três Poderes, o presidente Lula (PT) decretou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O petista classificou os atos como fascistas.

A avaliação do governo é que tanto o governador Ibaneis Rocha (MDB) quanto o secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que neste domingo está com Jair Bolsonaro (PL) na Flórida, sabiam com antecedência o que estava sendo planejado. Torres foi exonerado.

Líder do novo governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deram entrada em uma representação na Procuradoria Geral da República pedindo a intervenção no GDF.

"Urge uma intervenção federal, com o ministro da Justiça assumindo a responsabilidade de toda esta crise. Com as prisões necessárias. E com o apoio do povo brasileiro”, afirma o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.