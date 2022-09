Manaus e outras quatro capitais (Belém, Macapá, Porto Velho e Rio Branco) poderão ter o sinal do 5G ativado a partir do próximo dia 6, completando o ciclo de início da operação da nova tecnologia em todas as capitais do País. As informações são do do jornal O Estado de S. Paulo.

De acordo com a publicação, a liberação para o 5G começar a rodar nos cinco municípios ainda será oficializada em encontro do grupo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que acompanha a limpeza de faixas para o funcionamento da tecnologia. O conselheiro Moisés Moreira, que preside esse grupo, afirmou que irá convocar uma reunião para o próximo dia 4.

Inicialmente, todas essas cidades teriam o 5G ativado até 31 de julho. A escassez de equipamentos que evitam interferências nas telecomunicações, no entanto, resultou num prazo adicional de 60 dias. Em agosto, o período foi mais uma vez estendido, com prazo final para ativação da tecnologia em 27 de novembro.