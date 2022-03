Avalie o post

Mais de 50 mil adolescentes poderão ir às urnas no Amazonas, nas eleições de 2022. Incentivar a participação de jovens nas eleições de 2022 é um dos objetivos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para isso, diversas ações, como debates nas redes sociais e campanhas na mídia têm sido feitas pelo órgão.

Mais de 50 mil adolescentes devem ir ás urnas em 2022, no Amazonas. Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Com isso, o engajamento dessa faixa etária da população começa a crescer, mesmo que ainda a passos pequenos. No Amazonas, 51.347 adolescentes com idades entre 16 e 17 anos emitiram o título de eleitor nos dois primeiros meses do ano, de acordo com o TSE.

O cientista social Luiz Antônio Nascimento explicou que apesar de a votação não ser obrigatória para menores de 18 anos, é fundamental que haja participação dessas pessoas.

“Eles já estão fazendo um ato político, que é dizer que querem participar dessa discussão, desse debate. Dos grupos sociais etários brasileiros, os jovens têm sido aqueles que menos têm sido alcançados pelas políticas públicas brasileiras, e que mais têm sofrido as consequências das políticas públicas ou da ausência de políticas públicas. Quando você pega por exemplo a taxa de desemprego, quando você ver a oferta de salas de aulas, também é um grupo que menos é alcançado. É um grupo que também não tem política pública de inclusão no mundo do trabalho, no mundo social. O ato político deles impõe também aos candidatos uma ação política”, destacou.

Ouça esta reportagem em áudio:

Já na avaliação do cientista social João Alexandre Monteiro, é preciso incentivar também a participação da juventude no processo de conscientização política, ou seja, que esses jovens conheçam o processo histórico-social do país.

“Seria interessante que jovens também procurassem ter um maior conhecimento do processo político do país, participando do movimento estudantil, organizando movimentos sociais da Juventude partidária, buscando informações em pesquise sobre fatos históricos e acontecimentos políticos, por exemplo. O processo de concepção e conscientização política também pode ocorrer até mesmo dentro de igrejas, com pastorais que promovem eventos de conscientização política. É necessário que a juventude conheça cada vez mais as ações políticas para que possam compreender como a política altera a vida de todos”, exemplificou.

O título de eleitor pode ser emitido nos cartórios eleitorais e também pela internet, no site do TSE, até o dia 4 de maio deste ano. Já a consciência política, essa pode ser feita sem limite de data.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

Fonte