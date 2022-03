Avalie o post

Casal completa dois meses de união nesta terça-feira, após polêmicas e críticas nas redes sociais

Rio de Janeiro – Jojo Todynho e Lucas Souza completam dois meses de casados nesta terça-feira (29). Desde que os dois oficializaram a união, o relacionamento é cercado de polêmicas e críticas e ‘haters’ nas redes sociais.

Para homenagear os dois meses de união, a cantora publicou uma sequência de fotos românticas nas redes sociais e se declarou ao marido.

“Bodas de sorvete. Estamos vencendo e vivendo o nosso amor. Hoje completamos 2 meses de casados e já estamos há 9 meses juntos e nesse percurso nos blindando cada vez mais de todas as formas e de como bateremos de frente”, começou Jojo, que falou sobre os obstáculos que eles enfrentaram.

“É, maridão, sou muito feliz e grata por ter você, por ser tudo que eu mereço, há quem diga que nosso casamento é uma farsa, que não vai durar, hahaha diversas fake news e etc… Para tristeza daqueles que não aceitam uma mulher com ‘eu’, sendo feliz, isso dói dentro daqueles que ao invés de viver sua vida, depositam suas frustrações na vida alheia […] Nunca tive dúvidas de cada sim, e cada momento ao seu lado é inesquecível. Maridão nossa história é linda e abençoada por Deus, isso não é nem um terço de tudo que ainda vamos viver. Te amooooooo muito”, completou.

Veja a publicação:

A post shared by JoJo (@jojotodynho)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

