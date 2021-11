Avalie o post

Governo distribuiu 344 milhões de doses de vacinas a todos os Estados

Brasília – A 18ª entrega de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer foi realizada nesta quinta-feira (11), quando chegaram ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), 2,1 milhões de doses do imunizante.

Mais 2,1 milhões de doses da vacina da Pfizer chegam ao Brasil. (Foto: Reprodução/Twitter/Dado Ruvic)

Até dezembro, a farmacêutica norte-americana deve disponibilizar 100 milhões de doses da vacina. A previsão do Ministério da Saúde é que 56,7 milhões de doses cheguem agora em novembro, com antecipação de parte dos lotes.

Em outubro, foram recebidos 25,4 milhões de doses. No mês passado, o laboratório também finalizou o primeiro contrato com o governo brasileiro para o fornecimento de 100 milhões de doses.

O Ministério da Saúde já distribuiu 344 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus a todos os estados e ao Distrito Federal. Já completaram o ciclo de imunização contra a doença, com duas doses ou vacina de dose única, 124,6 milhões de pessoas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

