Manaus – A Escola de Saúde Pública (Esap), da Prefeitura de Manaus, está com inscrições abertas até as 23h59, do dia 16/11, para o processo seletivo destinado a candidatos de níveis superior e médio, com ou sem vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para atuação, por 12 meses, no projeto do Programa de Extensão em Serviços de Saúde (Proext Saúde) “Cuidados Farmacêuticos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus”. As inscrições devem ser feitas pela internet, no link https://psesap.manaus.am.gov.br/index.php.

São 51 vagas, sendo 42 para extensionista II – profissional de nível superior com graduação em Farmácia, sem vínculo empregatício com a Semsa, com disponibilidade de 40 horas semanais; oito vagas para extensionista IV – profissional de nível superior com graduação em Farmácia, com vínculo e lotado na Semsa/Manaus, com disponibilidade de 20 horas semanais; e uma vaga para extensionista VI – ensino médio, sem vínculo empregatício com a Semsa, para atuação no projeto de extensão em 40 horas por semana.

Os selecionados receberão bolsa do projeto, sendo R$ 3.800 para extensionista II; R$ 2.100 para extensionista IV; e R$ 2.200 para extensionista VI.

Os candidatos não eliminados, excedentes às vagas do edital, serão mantidos em cadastro reserva até o triplo do número de vagas, podendo ser convocados para adesão ao Proext conforme a necessidade do projeto, durante o prazo de validade do processo seletivo.

O projeto

O projeto de Extensão “Cuidados Farmacêuticos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus”, envolve dois componentes: ensino e atividades de extensão. O objetivo é incentivar práticas educacionais e de cuidado farmacêutico para – e com – a comunidade atendida nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Semsa Manaus.

No componente de ensino, o projeto pretende promover a capacitação dos extensionistas, por meio de curso, na modalidade de aperfeiçoamento, com carga horária de 180 horas, sobre cuidados farmacêuticos no âmbito da Atenção Primária à Saúde, priorizando o processo de formação integrado e articulado com a realidade local.

As atividades de extensão visam estimular a compreensão da importância do cuidado farmacêutico a partir das necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e de seus usuários, por meio da imersão em serviço, contribuindo para o desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes, princípios éticos e identidade profissional dos extensionistas.

As atividades do projeto serão desenvolvidas nos estabelecimentos assistenciais de saúde da Semsa.

* Com informações da assessoria

Fonte