Avalie o post

A vítima chegou em Manaus para visitar parentes e revelou ter sido vítima de assaltantes, sendo agredido por diversas vezes

Manaus – Cristovão Fidelis Portazil, 72, morreu nesta quinta-feira (11), após ser vítima de um assalto. Cristovão veio a óbito no sofá da casa da família, localizada na rua Lima Bacuri, no bairro Centro, zona sul de Manaus. Ele havia chegado de viagem do município Benjamin Constant para visitar familiares na capital.

Segundo a polícia, a vítima chegou na casa dos parentes, que costumava visitar a cada dois meses, e revelou ter sido vítima de assaltantes, sendo agredido por diversas vezes. Ele se queixava de dores na região do abdômen. Tempo depois, sentou no sofá da sala e veio a óbito no local.

De acordo com Luizinho Lopes, investigador da 24ª Cicom, ele teve seus pertences furtados: “A mochila que ele estava usando desapareceu”.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para o local e constatou o óbito da vítima. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.

Segundo Luizinho Lopes, ainda não é possível precisar com exatidão quantas pessoas teriam participado da agressão ao idoso. O caso deve ser investigado pela polícia.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte