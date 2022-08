O candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), visitou na manhã desta quarta-feira, 31/08, a fábrica da Honda no Polo Industrial de Manaus. O ex-presidente chegou na capital do Amazonas na noite desta terça-feira, 30/08, acompanhado da esposa Rosangela Silva, a Janja.

Durante visita, Lula estava acompanhado do candidato à reeleição Omar Aziz (PSD); do candidato ao governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB); do candidato a deputado estadual, Sinésio Campos (PT); do candidato a deputado federal, Marcelo Ramos (PSD); e a candidata a deputada federal Vanessa Grazziotin (PCdoB), entre outros políticos.

Uma das bandeiras do candidato à Presidência, caso seja eleito, é fortalecer a Zona Franca de Manaus, garantindo incentivos fiscais para que as indústrias instaladas no Polo, continuem gerando emprego e renda para o Amazonas.

Lula chegou na fábrica por volta de 10h20 e foi recebido por apoiadores, que o aguardavam na porta da fábrica.

Agenda

Na programação do presidente em Manaus, Lula ainda cumprirá agenda em uma visita ao Museu da Amazônia (Musa), onde se reunirá com povos indígenas e pesquisadores.

E no fim da tarde, por volta de 18h, ele participará de um comício com a população, no Espaço Via Torres, no bairro Parque Dez, na zona Centro-Sul de Manaus. Neste evento são esperadas 35 mil pessoas.