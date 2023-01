Novo presidente, vereador Caio André, que tomou posse no domingo (1º), disse que determinou a abertura de sindicância para apurar o desaparecimento do exemplar.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) Caio André (PSC) informou nesta quarta-feira (4) por meio de sua assessoria de comunicação que após reunião realizada hoje determinou a abertura de sindicância para apurar o desaparecimento do Livro de Posse da Casa Legislativa.

“A Diretoria Legislativa e Cerimonial da CMM, devem iniciar a investigação imediatamente.

Segundo o novo presidente, a nova diretoria da Câmara Municipal tem compromisso com a transparência, resgate histórico e respeito com a casa legislativa, motivos que reiteram que a investigação precisa solucionar o caso o mais breve possível.

Caio André (PSC) assumiu a presidência da CMM na tarde do último domingo (1°) durante Sessão Solene no plenário Adriano Jorge, no parlamento municipal.

O presidente foi eleito no início do mês passado, com 22 votos, para gerir a Casa Legislativa no biênio 2023-2024.

