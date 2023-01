A transição do auxílio Brasil para o Bolsa Família não é novidade e já está sendo realizada pelo novo governo. Mas a questão de muitos da população é se o Vale do Gás continuará a ser pago com novos lucros. Isso porque o voucher era um auxílio de custo relacionado ao auxílio brasileiro.

Em 2023, os pagamentos da Vale Gás terão início em fevereiro, de acordo com o calendário de pagamento e o último número do NIS (CPF) de cada beneficiário.

Confira o calendário:

NIS Final 1: 15 de fevereiro

NIS 2 final: 16 de fevereiro

NIS Final 3: 17 de fevereiro

NIS Final 4: 20 de fevereiro

NIS 5 final: 21 de fevereiro

Final do NIS 6: 22 de fevereiro

NIS Final 7: 23 de fevereiro

Final do NIS 8: 24 de fevereiro

Final do NIS 9: 27 de fevereiro

NIS Final 0: 28 de fevereiro

Quem se qualifica para receber o Vale Gás?

Primeiro, para se tornar membro dos beneficiários da Vale Gás, sua família deve estar inscrita no CadÚnico do governo federal. Por meio desse banco de dados, o governo pode identificar as famílias que atendem aos requisitos do programa.

Os requisitos para os benefícios são os seguintes:

A renda familiar per capita (per capita) deve ser de até metade do salário mínimo mensal.

Você tem um membro da família que recebe benefícios contínuos (BPC).

É dada prioridade às mulheres vítimas de violência doméstica sob o olhar atento das medidas de proteção de emergência.

Como posso fazer o registro no Cadúnico?

Primeiro, você precisa se pré-registrar para o aplicativo Registro Único no seu telefone. Este é o primeiro passo para reunir informações básicas sobre sua família.

Este primeiro passo é opcional, mas pode acelerar o seu serviço presencial. Registre-se passo a passo:

Primeiro, baixe o aplicativo Registro Único no seu telefone.

Ao abrir o aplicativo, procure a opção de pré-registro.

Siga as orientações na tela para inserir todos os documentos solicitados.

Após a pré-inscrição no CadÚnico, os pais das famílias têm até 120 dias para concluir sua inscrição no CRAS (Centro de Referência e Apoio Social) municipal.

O CRAS em sua cidade pode exigir agendamento antecipado. Portanto, entre em contato com o CRAS do seu bairro para obter mais informações.

