Maria Riete de Pinho Padilha, 52, Susane Monteiro, 43, foram presas em flagrante na quarta-feira (4) após furtarem oito peças a vácuo de carne, sendo três peças de picanha e cinco peças de alcatra, que cuja soma deu o total de R$1.843,24. A ação aconteceu em um empório localizado na Avenida Djalma, zona centro-sul de Manaus.

Os policiais militares da 22º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. O representante da loja identificado como Paulo Roberto Brandão da Silva relatou à polícia que as acusadas estavam de maneira suspeita dentro do local, e ao saírem foram interceptadas, e foi encontrado com as mesmas dentro de sacolas avulsas as peças de carne.

Diante dos fatos a guarnição deslocou e apresentou as mesmas no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) sem hematomas ou escoriações para os procedimentos cabíveis. As duas foram presas por furto qualificado.

Fonte: D24am