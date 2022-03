Avalie o post

Manaus é a sede da 12ª Reunião Anual da Força-Tarefa Mundial de Governadores para Climas e Florestas, que conta com a participação de mais de 300 autoridades, lideranças e convidados de 10 países. O evento trata de pautas sobre problemáticas e soluções para as mudanças climáticas e o desmatamento.

Por conta da pandemia, essa é a primeira reunião presencial da coalizão desde 2019. A cerimônia que ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasques iniciou com o canto do hino nacional brasileiro interpretado na língua tikuna.

Durante o primeiro dia do evento (17/03), o governador do Amazonas falou sobre a importância da preservação ambiental, e destacou alguns avanços importantes durante o período em que ele esteve à frente do GCF, desde maio de 2019.

”Um documento importante está sendo avaliado pelos técnicos que aqui estão presentes que é um Manaus Action Plan que é um plano estratégico para os próximos anos, e vão nortear as ações do GCF e as ações de governos, de ONGs e também de organizações internacionais da iniciativa privada que tem interesse em ajudar a Amazônia. Vamos assinar aqui também , resultado dessa construção o memorando de entendimento com o objetivo unir esforços para que a gente possa desenvolver estratégias para conservação florestal,” destacou o governador.

Além do MAP que foi lançado nessa quinta-feira, Wilson Lima destacou iniciativas para financiamento de projetos, a reativação de um comitê que busca soluções ambientais que garante o direito dos povos indígenas, e o lançamento do programa guardiões da floresta.

”Hoje nós estamos lançando o Guardiões da floresta, que é o maior programa de pagamento dos serviços ambientais do planeta é para beneficiar 26 mil famílias que moram em reservas de desenvolvimento sustentável.” disse o governador.

Os estados membros da coalizão vão definir até está sexta-feira (18), o local da próxima reunião com a escolha do próximo presidente do GCF Task Force.

